30 ноября в Украину пришла зима: прогноз синоптиков

30 ноября, в четверг, на большей территории Украины ожидается зимняя погода – во многих областях пройдет снег, который усложнит ситуацию на дорогах из-за гололедицы.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самые сильные осадки сегодня прогнозируются на Закарпатье и в Карпатах, умеренных осадки ожидаются в Винницкой, Житомирской и всех западных областях. Синоптики не исключают, что в дневные часы вместо мокрого снега может пойти дождь. В южных и западных областях возможны сильные туманы, по всей стране на дрогах будет скользко, особенно в утренние и ночные часы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Утром и днем в Украине, кроме востока, порывы 17-22 м/с. В западных областях местами 25-28 м/с.
Температура днем 2-7 градусов тепла, в южной части местами 9-13 градусов. Сегодняшняя погода не порадует и жителей Киева. Спасатели уже предупредили о непростой ситуации на дорогах. В дневные часы синоптики прогнозируют около 5 градусов тепла, в течение всего дня будут осадки в виде дождя и мокрого снега.