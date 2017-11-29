Погода: синоптики прогнозируют осадки и похолодание

29 ноября, в среду, в Украине ожидается неустойчивая погода, с осадками в виде дождя и мокрого снега, а также незначительное похолодание в некоторых регионах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики прогнозируют осадки по все стране, в том числе и на юге, где они будут довольно сильными. Мокрого снега и дождя сегодня не будет только в Карпатах и на Закарпатье. В Украине, кроме юга, местами гололед, на дорогах гололедица. В западных областях утром синоптики обещают туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с. На протяжении всего дня ожидается холодная погода – от 3 градусов со знаком минус до 2 градусов тепла.
В некоторых областях, в основном, на юге, воздух может прогреться до 7 градусов со знаком плюс. В Киеве пройдут дожди в дневное время, вероятность выпадения мокрого снега очень высокая. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу, особенно в вечерние и ночные часы. Днем ожидается около нуля градусов.