Погода 26 ноября: туманы, снег и дожди

В воскресенье, 26 ноября, на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: во многих регионах синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и туманы.
Как сообщает replyua.net, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке написала о том, что снег и дождь обязательно пройдут на западе. «Атмосферный фронт обусловит дождь и мокрый снег в западных областях. К вечеру осадки дойдут до севера Винницкой и Одесской областей. Восток Украины, южная часть, большинство центра будут находиться максимум в туманах», - пишет синоптик.
Однако, по ее словам, в дневные часы в воскресенье в отдельных регионах ожидается незначительное потепление. По всей стране днем будет от 0 до 6 градусов тепла, а в Одесской области воздух прогреется до 9 градусов. В Киеве осадки возможны только в вечерние часы, днем воздух будет прогреваться до 4-5 градусов со знаком плюс.