Синоптики: в Украину идет зима

Сырая и холодная погода устанавливается в Украине, и в ближайшие дни во многих областях будет идти снег, также ожидается дальнейшее, но постепенное понижение температуры.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, во многих регионах сегодня и в ближайшие пару дней в дневные часы будет не выше 4 градусов тепла, а ночью столбик термометра будет опускаться до минусовых отметок. В Гидрометцентре отмечают, что в большинстве украинских областей установилась абсолютно типичная погода для конца ноября – на этой неделе будет и дождливо, и снежно, и холодно. Также возможен туман в утренние и дневные часы.
До температурных рекордов ни один из регионов точно не «дотянет» на этой неделе. К примеру, в 1908 году 15 ноября в Киеве температура опускалась до 16 градусов мороза, а в 1969 году, напротив, в столице было почти 16 градусов тепла. В ближайшие дни лишь в некоторых областях страны синоптики прогнозируют незначительное потепление – на 2-4 градуса.