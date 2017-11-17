Погода в выходные: синоптики предупредили о холодах и мокром снеге

В предстоящие выходные дни, 18 и 19 ноября, по всей Украине ожидается неустойчивая и холодная погода, прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в субботу во всех регионах будет холодно: на западе всего от 0 до 6 градусов со знаком плюс, на севере – от 2 до 5 градусов тепла, в восточных областях – от 0 до 7 градусов тепла, в южных регионах – 4-7 градусов. Завтра осадков не будет лишь в Запорожье, Донецке, Днепре, Луганске, Харькове и Черкассах. В воскресенье погодные условия изменятся в некоторых регионах. В западных областях осадки прекратятся и кое-где может выглянуть солнце. Синоптики прогнозируют от 2 до 6 градусов со знаком плюс. В северных регионах осадки прогнозируются лишь местами, дневная температура составит от 0 до 6 градусов тепла.
19 ноября ожидается незначительное потепление на востоке – от 3 до 10 градусов со знаком плюс. А вот на юге сохранится влажная и прохладная погода. Ожидаются осадки и не выше 8 градусов.