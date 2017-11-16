Синоптик: морозная и солнечная погода ждет украинцев

В четверг и пятницу, 16 и 17 ноября, понижение температуры в Украине продолжится, однако, несмотря на холода, жителей большинства регионов погода порадует солнцем.
Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, в четверг в Украине осадков не предвидится, погода будет солнечной, а температура воздуха составит от 4 градусов мороза до 4 градусов со знаком плюс в ночные часы. При этом в дневные часы на Закарпатье воздух будет прогреваться до 7-11 градусов, а в Карпаты придет настоящая зима – синоптик прогнозирует до 6 градусов мороза, на остальной территории – от 3 до 7 градусов тепла.
В ближайшую ночь в столице температура опустится до 1 градуса мороза, сегодня днем будет не выше 6 градусов тепла. По прогнозам Диденко, солнечная и прохладная погода продлится только до вечера пятницы, а уже в субботу погодные условия испортятся. Синоптик отмечает, что в выходные дни пройдет дождь, а местами и мокрый снег.