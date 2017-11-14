Синоптик: в Украине ожидаются новые погодные сюрпризы

Сегодня, 14 ноября, почти на всей территории Украины ожидается аномально теплая погода, в некоторых регионах столбик термометра будет приближаться к отметке в 18 градусов со знаком плюс, однако уже в среду в страну придет холодный фронт, и температура резко понизится.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Запорожье, Херсоне, Одессе и Николаеве сегодня ожидается до 18 градусов, до 15 градусов тепла воздух будет прогреваться в Кропивницком, Днепре, Луганске и Харькове, а вот в северных и западных областях приближение зимы чувствуется – там сегодня будет всего от 2 до 7 градусов. Диденко предупредила, что дожди сегодня пройдут на востоке, севере и западе Украины, а завтра, 15 ноября, температура начнет снижаться.
В ночные часы будет уже около нуля градусов, а днем не выше 5 градусов со знаком плюс. В Киеве сегодня ожидается высокая влажность, дожди, а уже ближе к обеду начнется похолодание. Синоптик не исключила, что днем выпадет мокрый снег, а к вечеру температура понизится до 4 градусов со знаком плюс.