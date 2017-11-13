Гидрометцентр: во вторник по всей Украине ожидается аномальная погода

Во вторник, 14 ноября, в южных регионах Украины установится очень теплая погода, не свойственная для середины последнего осеннего месяца. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики также рассказали, что теплой погода во вторник будет и в других регионах.
При этом Наталья Диденко, известный синоптик, дала свой прогноз. По ее словам, очень тепло завтра будет в Луганске, Днепре, Кропивницком, Харькове, Донецке, Черкассах и в Полтаве. «На западе и севере уже о лете только мечтаем - во вторник максимально +2...+7 градусов. Дожди будут идти на западе, севере, востоке. При приближении температуры воздуха к нулю возможен мокрый снег», - отметила синоптик. Также она предупредила, что похолодание начнется уже завтра, и в среду ожидаются легкие морозы в ночные часы, а днем столбик термометра едва будет подниматься выше нулевой отметки, причем в большинстве регионов страны.
Завтра в Киеве пройдут дожди, будет очень влажно, вечером не исключен мокрый снег. Ночью температура будет высокой, до 9 градусов со знаком плюс, а уже завтра к вечеру она понизится до 4 градусов.