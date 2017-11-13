Синоптик: в Украину идет существенное похолодание, сегодня последний теплый день

13 ноября, в понедельник, на большей территории Украины сохранится довольно теплая погода, однако уже завтра в некоторые области зайдет холодный атмосферный фронт, и температура начнет понижаться.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По словам Диденко, в понедельник сразу в нескольких регионах будет аномально тепло. «Южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается +10+16, а на юге Одесской области и в Крыму вероятно до +18 градусов», - написала Диденко. Также она отметила, что в понедельник на большей части страны будет сухо и облачно, и только в западных областях прогнозируются дожди.
По словам синоптика, уже в понедельник вечером в некоторых областях температура начнет понижаться, а завтра, 14 ноября, холодная погода распространится уже на большинство регионов. Напомним, что в Гидрометцентре сообщили, что 14 ноября похолодает, и лишь на востоке и юге Украины жители насладятся последним теплым днем, который, к тому же, будет солнечным.