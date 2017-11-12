Погода на неделю: синоптики пообещали тепло и солнце

В первые дни следующей недели в Украине ожидается теплая погода, местами будет выглядывать солнце, однако в большинстве регионов будут идти дожди.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 13 ноября, в понедельник, дожди усилятся в западных и северных регионах страны, и сухая погода прогнозируется только в Кировоградской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. На юге воздух будет прогреваться до 14 градусов, в остальных регионах – до 12 градусов со знаком плюс. 14 ноября, во вторник, синоптики обещают солнечную погоду на всем юго-востоке страны, что является большой редкостью для середины ноября. Правда, температура немного снизится – на западе будет уже 5 градусов тепла, а на востоке и юге синоптики прогнозируют до 13 градусов.
А вот 15 ноября, в среду, холодный фронт будет господствовать уже во всех областях страны, - ожидается существенное похолодание. Дождей стоит ждать только в западной и центральной частях страны. Столбик термометра будет колебаться от 0 до +2 градусов в западных и северных областях и до 6-10 градусов выше нуля на востоке Украины.