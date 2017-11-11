Синоптики удивили прогнозом на середину ноября

Следующая неделя выдастся очень теплой, и температура в некоторых областях будет достигать 12-14 градусов, что несвойственно для середины ноября.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник, 13 ноября, по всей стране будет относительно тепло, однако синоптики прогнозируют сильные дожди, особенно на западе и на севере, и осадков не будет лишь в Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. На юге воздух прогреется до 14 градусов со знаком плюс. Во вторник, 14 ноября, погода будет радовать жителей Луганской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. В этот день в этих регионах будет светить солнце – на небе не будет туч, а воздух прогреется до 13 градусов. В остальных областях высока вероятность осадков.
15 ноября, в среду, ожидается существенное похолодание. Облачно с прояснениями будет на большей части Украины. Дождей стоит ждать только в западной и центральной частях страны. Столбик термометра будет колебаться от 0 до +2 градусов в западных и северных областях и до 6-10 градусов выше нуля на востоке Украины.