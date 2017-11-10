Синоптики о прогнозе на выходные: ветер, дожди и снег

В ближайшие выходные дни, 11 и 12 ноября, в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода с сильным ветром, прогнозируются осадки в виде дождя и снега.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, что в выходные снег пройдет в Карпатах, а в остальных регионах возможны осадки в виде дождя. В субботу в целом по стране небольшие, а на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных, Запорожской и Херсонской областях без существенных осадков. Ночью и утром на юге и востоке местами туман. В дневные часы воздух будет прогреваться до 5-10 градусов тепла, а в южных областях потеплеет до 13 градусов. В Карпатах будет очень холодно – и днем, и ночью столбик термометра может опускаться до двух градусов ниже нуля.
12 ноября в Карпатах немного потеплеет, синоптики прогнозируют дожди. На остальной территории Украины в воскресенье пройдут дожди, и только на юге страны будет сухо. Температура составит от 4 до 10 градусов, на юге и востоке Украины – от 8 до 14 градусов.