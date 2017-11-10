Синоптик: 10 ноября – туманы, усиление ветра и дожди

Каждому месяцу соответствуют определенные погодные сюрпризы, и в ноябре туман является привычным делом. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, в пятницу, 10 ноября, в большинстве украинских областей ожидаются сильные туманы, видимость на дорогах не будет превышать 300-500 метров. В некоторых областях, по прогнозам Диденко, видимость может составить только 50 метров. Синоптик напоминает велосипедистам и автомобилистам о том, что фары придется включать круглые сутки, а не только в темное время. «В пятницу будет небольшой дождь, возможно, в западных районах, на севере. На другой территории без осадков, может, немного дождик. Температура воздуха на всю пятницу + 4 + 8, на юге и западе Украины + 7 + 13 градусов», - пишет синоптик.
По словам Диденко, сегодня в Киеве опять туман и небольшой дождь, днем воздух прогреется всего до 6-8 градусов, в выходные такая погода сохранится, однако также ожидается усиление ветра.