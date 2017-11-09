Погода 9 ноября: холодно и пасмурно

В четверг, 9 ноября, по всей Украине синоптики прогнозируют прохладную и пасмурную погоду, местами ожидаются осадки. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в северных областях сегодня воздух прогреется всего до 5-7 градусов со знаком плюс, в западных регионах будет чуть теплее – до 10 градусов.
В южных областях синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла, в восточных регионах – от 5 до 7 градусов со знаком плюс. В ночные часы местами возможны заморозки. Самая холодная погода предстоящей ночью ожидается в северных регионах – до 1 градуса мороза, на юге, напротив, в ночные часы будет относительно тепло – до 8 градусов со знаком плюс.
В четверг в столице прогнозируется облачная погода без осадков. Днем синоптики обещают до 4-6 градусов тепла, в ночные часы столбик термометра опустится до 1 градуса мороза. Небольшой дождь сегодня возможен в Одесской и Запорожской областях.