Синоптик: в начале недели ожидаются туманы, но осадков не будет

6 ноября, в понедельник, в Украине ожидается облачная погода, без осадков, но с густыми туманами. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Фейсбуке.
Диденко отметила, что в ноябре уменьшается количество солнечных дней, и, несмотря на то, что осадков не прогнозируется, рассчитывать на появление солнца бессмысленно. «И любые прогнозы со словом «солнечная» надо писать осторожно. А лучше вообще пока не писать, что радость от реального солнца в ноябре будет всегда. Понедельник ожидается в Украине не скажу, что сухой, потому что - туманы, но без осадков», - написала синоптик.
По словам Диденко, сегодня в Украине воздух будет прогреваться до 7-13 градусов со знаком плюс, жителям южных областей повезет чуть больше – здесь пока тепло, днем до 15 градусов. В понедельник в Киеве ожидаются туманы, но дождя не будет. В дневные часы синоптик прогнозирует до 10 градусов тепла.