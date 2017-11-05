Синоптик рассказала о потеплении и новом «бабьем лете»

5 ноября, в воскресенье, в Украине сохранится достаточно теплая и комфортная погода, дождей сегодня не ожидается в большинстве регионов.
Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. «В воскресенье в Украине будет без осадков, теплая погода, +8+13 градусов, на юге до +15 градусов. В Киеве в воскресенье - сухая и теплая погода, возможен туман, около +10 градусов», - подчеркнула синоптик.
По ее словам, облаков сегодня будет много – нужно учитывать, что на дворе пасмурный и дождливый ноябрь, однако в большинстве областей осадков не будет, а в некоторых регионах и вовсе из-за туч будет постоянно пробиваться солнце, поэтому воскресный день желательно провести на природе – прогуляться и насладиться последним теплом в этом году. Напомним, что ранее в Гидрометцентре дали прогноз на ноябрь – по заверению синоптиков, этот месяц будет достаточно теплым с небольшим количеством осадков.