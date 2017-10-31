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Синоптик: 31 октября Украину будет заливать дождями и засыпать снегом

Синоптик: 31 октября Украину будет заливать дождями и засыпать снегом
31 октября, во вторник, на всей территории Украины пройдут сильные дожди, местами ожидается мокрый снег, однако такие погодные условия будут ухудшены еще и очень сильным ветром, порывы которого кое-где будут достигать 27 метров в секунду.

Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, ветер будет очень сильным, а температура воздуха составит всего 2-7 градусов со знаком плюс, и лишь в южных регионах будет чуть теплее – до 11 градусов. На западе страны и вовсе столбик термометра едва будет подниматься до отметки в 0 - +3 градуса.

«В Киеве во вторник дождь и мокрый снег, ухудшится ситуация на дороге, в течение дня до + 4 градусов. А главная сложность погоды - тяжелый штормовой ветер в столице! 1 ноября сильный ветер станет умеренным», - пишет Диденко. По ее словам, только 2 ноября в Украину может прийти незначительное потепление, однако это будет продолжаться лишь короткий период времени.
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