Гололедица, метель и снег, - синоптики дали прогноз на начало недели

30 октября, в понедельник, над некоторыми регионами Украины сформируется мощный циклон, а во всех областях синоптики прогнозируют очень влажную и довольно неприятную погоду.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня дожди пройдут по всей Украине, а в Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют мокрый снег. Гололедица и метель сегодня ожидаются в высокогорье Карпат. Кроме того, ожидается и усиление ветра - в Приазовье скорость ветра местами будет достигать 30 метров в секунду, также сильные порывы прогнозируются в южных и западных областях. Ночью в Карпатах может похолодать до 5 градусов мороза, на остальной территории и ночью, и днем, будет всего 1-6 градусов тепла, и только в южных регионах, а также в Днепропетровской области в дневные часы воздух прогреется до 7-12 градусов.
31 октября, во вторник, на юге Украины – без существенных осадков, на остальной территории – небольшой мокрый снег, на Левобережье – с дождем. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 метра в секунду, на востоке страны и побережье морей местами до 25 метров в секунду.