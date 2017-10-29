Синоптик: на Украину надвигается сильный ветер, ожидаются ливни и мокрый снег

В воскресенье, 29 октября, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий – в большинстве регионов усилится ветер, в западных областях прогнозируются сильные ливни, а в Киеве и на севере дожди начнутся ближе к вечеру.
Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, сегодня еще сохранится довольно теплая погода – в западных и северных областях будет от 6 до 10 градусов, на остальной территории – от 9 до 13 градусов, однако в понедельник, 30 октября, ожидается еще одно ухудшение погодных условий – в Украине начнется понижение температуры.
«Понедельник - дальнейшие осложнения погоды: шторм, ветер, охлаждение до 0 + 6 градусов, в западном регионе дождь перейдет в мокрый снег. Для Киева прогноз по снегу отрицательный, но штормовой ветер и охлаждение - высокая вероятность»,- отмечает Диденко. Напомним, что ранее в Гидрометцентр предупредили о похолодании в понедельник. Во многих регионах синоптики прогнозируют дожди, переходящие в мокрый снег. Такая погода сохранится во вторник и среду.