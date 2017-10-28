Синоптики предупредили о похолодании, снеге и дождях

В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться, и уже в понедельник, 30 октября, ожидается похолодание, а в некоторых регионах будет идти мокрый снег.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник синоптики обещают сильные дожди во всех областях, за исключением Закарпатской, а также мокрый снег. Днем в Украине будет не выше 4 градусов тепла, и лишь на востоке воздух будет прогреваться до 8 градусов. 31 октября, во вторник, температура немного повысится, осадки ожидаются в восточных регионах, а также в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. На юге будет до 11 градусов тепла, на остальной территории – всего 3-8 градусов.
В среду, 1 ноября, синоптики обещают снег в восточных регионах, а в западных областях – сильные дожди. При этом температура сохранится на том же уровне, что и во вторник – будет от 3 до 8 градусов. В некоторых областях в ночные часы будет минусовая температура.