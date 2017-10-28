Прогноз на субботу: повсюду дожди и потепление

В субботу, 28 октября, по всей Украине пройдут дожди, также синоптики обещают незначительное повышение температуры. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в Киеве будет дождливая погода, в утренние и ночные часы не исключен туман, вследствие чего видимость на дорогах может ухудшиться.
В течение всего дня столбик термометра не поднимется выше отметки в 9 градусов со знаком плюс. В остальных городах также пройдут дожди, местами сильные. Самая холодная погода сегодня ожидается в западных регионах, где воздух будет прогреваться всего до 5-7 градусов, и теплее всего будет в Ужгороде – до +9 градусов. На севере сегодня около 8 градусов тепла, в восточных областях до +10.
Самую теплую погоду синоптики прогнозируют в южных регионах, где днем будет около 12 градусов, однако и юг Украины тоже будет заливать дождями. Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о новом похолодании, которое придет в Украину уже в понедельник – в некоторых регионах будет около 0 градусов.