Синоптик: снега уже не будет, но нужно готовиться к сильным дождям



27 октября, в пятницу, ни в одной из областей Украины снега уже не будет, однако во многих регионах начнутся дожди. Как



По ее словам, снег прекратится, поскольку в Украину сегодня придет теплый атмосферный фронт, благодаря которому температура воздуха начнет повышаться. На востоке осадки в пятницу маловероятны, однако на остальной территории будут дожди и высокая влажность воздуха. «В Киеве 27 октября ожидается влажная погода, будет облачно, шансы на дождь. Температура воздуха до + 6 градусов ночью, сегодня днем около + 11 градусов. В течение дня пятницы в Украине ожидается + 9 + 13 градусов, в южной части до + 13 + 16 градусов», - отмечает Диденко.



По ее словам, в субботу в столице будет не выше 6 градусов тепла, а уже в воскресенье температура немного повысится. Однако в понедельник Украину снова накроет холодный циклон и начнется понижение температуры – ожидается не выше 8 градусов тепла, а в западных областях будет еще холоднее – от 0 до 6 градусов в дневные часы.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро 27 октября, в пятницу, ни в одной из областей Украины снега уже не будет, однако во многих регионах начнутся дожди. Как информирует replyua.net , об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.По ее словам, снег прекратится, поскольку в Украину сегодня придет теплый атмосферный фронт, благодаря которому температура воздуха начнет повышаться. На востоке осадки в пятницу маловероятны, однако на остальной территории будут дожди и высокая влажность воздуха. «В Киеве 27 октября ожидается влажная погода, будет облачно, шансы на дождь. Температура воздуха до + 6 градусов ночью, сегодня днем около + 11 градусов. В течение дня пятницы в Украине ожидается + 9 + 13 градусов, в южной части до + 13 + 16 градусов», - отмечает Диденко.По ее словам, в субботу в столице будет не выше 6 градусов тепла, а уже в воскресенье температура немного повысится. Однако в понедельник Украину снова накроет холодный циклон и начнется понижение температуры – ожидается не выше 8 градусов тепла, а в западных областях будет еще холоднее – от 0 до 6 градусов в дневные часы.