ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

В среду, 25 октября, на несколько областей Украины обрушится непогода – синоптики прогнозируют шквалистый ветер.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, резкие порывы ветра сегодня будут наблюдаться в Луганской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. По прогнозам метеорологов, скорость ветра достигнет двадцати метров в секунду. Ранее сообщалось, что 25 октября в восточной части страны прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом, днем в Волынской и Ровенской областях пройдет небольшой дождь.
На остальной территории без существенных осадков. Температура воздух сегодня составит всего 3-8 градусов тепла, и лишь в южных регионах воздух прогреется до 12 градусов. Завтра, по прогнозам синоптиков, в Украину придет потепление, однако оно будет сопровождаться сильными дождями, которые обрушатся практически на все регионы уже в пятницу.