Синоптик: в среду похолодание, местами пройдет мокрый снег

25 октября, среда, не принесет больших погодных сюрпризов, однако на большей территории Украины заметно похолодает, а кое-где даже выпадет первый снег. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее прогнозам, в ночные часы возможны заморозки до трех градусов мороза, а в дневные часы более-менее теплая погода сохранится в южных регионах, где воздух будет прогреваться до 12 градусов. На остальной территории холодно – всего 3-8 градусов со знаком плюс. Осадки сегодня маловероятны, и только на востоке ожидаются дожди, которые местами могут смениться мокрым снегом.
«Уже в четверг воздух станет теплым, но дожди подкрадутся ближе: сначала на западе и на севере, а уже в пятницу влажная погода затронет большую часть Украины», - написала синоптик. В Киеве сегодня холодно, не выше пяти градусов.