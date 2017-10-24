Синоптик: 25 октября ожидается «минус» и снег

Метели, сильный ветер и мощные циклоны пока не затронут Украину, однако в среду, 25 октября, в стране сильно похолодает и кое-где даже выпадет первый снег.
Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко пишет на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, в ближайшую ночь будет довольно холодно – в некоторых регионах столбик термометра опустится до 3 градусов мороза, а завтра, в среду, воздух прогреется всего до 3-8 градусов тепла, и исключение составят южные области Украины, где будет до +12 градусов. В целом, как прогнозирует Диденко, завтра на большей территории осадков не ожидается, и лишь в восточных областях может пройти дождь, а местами не исключен и мокрый снег, который выпадет впервые этой осенью.
«В Киеве завтра без осадков. Ночью 0-3 градуса, днем около + 5 градусов. Уже в четверг воздух станет теплее, но дожди станут ближе: сначала на западе и на севере, а уже в пятницу дожди начнутся повсеместно», отметила Диденко.