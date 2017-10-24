Четверг будет снежным: синоптики предупредили о надвигающихся холодах

24 и 25 октября, во вторник и среду, в большинстве областей Украины ожидается прохладная погода, а уже в четверг, 26 октября, погода принесет немало сюрпризов жителям отдельных новостей.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня и завтра в столице Украины будет облачно и без осадков, днем температура составит всего 4-6 градусов, а вот в ночные часы в Киеве ожидается легкий мороз – до -1 градуса. Также в четверг ночью синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в западных областях, а 25 октября мокрый снег пройдет в Луганской и Донецкой областях. Резкое похолодание начнется уже сегодня, о чем синоптик Наталья Диденко предупреждает на своей странице в Фейсбуке.
«На севере местами до 1-4 мороза, днем в пределах + 3 + 8 градусов. Южная часть, ближайшая к морям, будет теплее - до +8 - +12. Дожди 24 октября пройдут в западных областях. Но на Волыни и Ривненщине дожди маловероятны», - пишет синоптик. По ее прогнозам, к выходным станет теплее, однако повсеместно пройдут дожди и не исключены сильные туманы.