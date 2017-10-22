Прогноз на воскресенье: резкое понижение температуры и дожди

22 октября, в воскресенье, в Украину придет холодный атмосферный фронт – по всей стране температура воздуха начнет понижаться, а в восточных областях погода ухудшится вдвойне – там прогнозируются дожди.
Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в восточных регионах будет холоднее всего – синоптики прогнозируют осадки на протяжении всего дня и температуру от 6 до 9 градусов. На западе страны будет без осадков и чуть теплее – от 8 до 15 градусов. На севере сегодня тоже холодно, всего 6-9 градусов, но там сохранится малооблачная погода. В центральных регионах будет от 7 до 9 градусов. Жители южных областей тоже почувствуют приход поздней осени – в воскресенье воздух прогреется лишь до 13-16 градусов.
В Киеве сегодня без осадков, но холодно – от 7 до 9 градусов. Напомним, что ранее синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе. По их прогнозам, в большинстве регионов начнутся заморозки, а в конце недели местами может пройти первый снег.