Прогноз на неделю: ночные «минусы» и стабильные заморозки

Холодный арктический воздух устремился в Украину, и уже в эти выходные резко похолодает – в ночные часы столбик приблизится к нулевой отметке, во многих регионах начнутся заморозки.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в понедельник, 23 октября, в западных областях пройдут дожди, и в этих регионах воздух будет прогреваться всего до 8-10 градусов, на востоке и в центре будет еще холоднее – около 7-9 градусов со знаком плюс. Во вторник, 24 октября, дождливый циклон переместиться далее, на восток, и будет «поливать» не только западные, но и северные области. Также дождливый циклон затронет Одесскую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области.
При этом синоптики предупреждают о дальнейшем понижении температуры. В дневные часы во вторник на востоке будет всего 5-7 градусов, на западе – от 5 до 12 градусов со знаком плюс. В среду порция похолодания затронет север – здесь прогнозируется всего 3-5 градусов тепла. Осадки ожидаются в Сумской и Киевской областях.