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Прогноз на 21 октября: существенное похолодание и дожди

Прогноз на 21 октября: существенное похолодание и дожди
21 октября, в субботу, в Украину зайдет холодный атмосферный фронт – во многих областях начнется понижение температуры, местами также ожидаются осадки.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 21 октября осадки ожидаются в западных регионах, где столбик термометра опустится до 10 градусов тепла. В Черновицкой и Закарпатской областях сохранится теплая погода – до 18 градусов. В воскресенье, 22 октября, дожди распространятся на северные и центральные регионы, а температура воздуха днем не будет подниматься выше +10; на Закарпатье и в южных регионах будет оставаться до 18 градусов. Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда в Украину должны прийти первые морозы.

Наталья Диденко, известный синоптик, на своей странице в Фейсбуке написала, что минусовая температура воздуха ожидается в ночные часы уже в это воскресенье. Речь идет о северных областях. Впрочем, в дневные часы пока еще будет «твердый плюс». А вот первый снег, по прогнозам синоптиков, может пройти уже на следующей неделе, причем в дневные часы.
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