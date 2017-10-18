Кульбіда розповів, коли в Україні варто чекати на перший сніг

У прямому ефірі телеканалу «112.Україна» начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що на території країни найближчим часом не передбачається снігу чи морозів, а «бабине літо» протримається до кінця поточного тижня, інформує replyua.net.
«Найближчого тижня ми очікуємо, що в Україні утримається досить тепла, як для цього періоду, погода. Максимальна температура буде становити в межах 15-20 градусів, в південних та прикарпатських областях ми прогнозуємо до 25 градусів. З несуттєвими коливаннями цей температурний режим буде зберігатися протягом усього тижня. Протягом цього періоду опадів переважно не передбачається, за винятком північно-східних регіонів України», - розповів він. Крім того, Микола Кульбіда зазначив, що «бабине літо» буде продовжуватися майже тиждень, після цього температурний режим почне поступово знижуватися. «Поки що ми не очікуємо ні снігу, ні морозів», - повідомив він.
У той же час, відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook написала, що піковий період «бабиного літа» цього тижня варто чекати вже завтра та у п’ятницю.