Прогноз на 18 октября: бабье лето продолжается

18 октября, в среду, на всей территории Украины сохранится очень комфортная и сухая погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в Украине осадков не прогнозируется, а столбик термометра в дневные часы повысится еще на пару градусов по сравнению со вторником.
Самая теплая погода ожидается в западных областях, где в дневные часы воздух будет прогреваться до 19-24 градусов. Теплее всего сегодня будет в Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Жителей северных регионов солнышко также порадует, и здесь воздух будет прогреваться до 17-21 градуса. Прохладнее всего будет на востоке, однако и здесь в среду ожидается незначительное потепление – до 16-19 градусов.
В центральных областях синоптики прогнозируют малооблачную погоду и до 19-21 градуса. А вот в южных регионах возобновился бархатный сезон. В среду здесь будет до 22 градусов, температура воды в Черном море будет достигать 15 градусов. Напомним, что накануне в Одессе воздух прогревался до 25 градусов, и многие одесситы вернулись на пляжи, чтобы позагорать и искупаться.