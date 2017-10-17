Прогноз на 17 октября: в Украину вернулось лето

Сегодня, 17 октября, жителей Украины ожидается еще один по-летнему теплый день. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в некоторых регионах столбик термометра будет подниматься до отметки в 23 градуса.
Самая теплая погода ожидается в западных областях – в Ивано-Франковске синоптики прогнозируют до 23 градусов. Чуть прохладнее, до 22 градусов, будет в Черновцах, Ужгороде, Львове и Тернополе. В остальных западных областях во вторник воздух прогреется до 16-20 градусов. Осадков в Украине сегодня не ожидается, и, в целом, день будет малооблачным. На севере во вторник синоптики прогнозируют до 15-18 градусов тепла, в центральных областях – до 16-18 градусов.
Самая холодная погода будет на востоке страны – в Луганской области прогнозируется всего 14 градусов, в остальных областях – от 15 до 18 градусов. Жители южных регионов также смогут порадоваться бабьему лету. Во вторник на юге синоптики прогнозируют малооблачную погоду и от 19 до 22 градусов в дневные часы. Теплее всего будет в Николаеве.