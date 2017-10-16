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Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето

Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето
16 октября, в понедельник, на большей территории Украины ожидается потепление, и ближайшие дни погоду будет определять теплый атмосферный фронт – в стране начнется бабье лето.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, тучи все-таки рассеются, и выглянет солнце, и такая комфортная погода будет сохраняться несколько дней. «Постепенно, в течение недели, температура воздуха идет до: на западе и на юг до + 18 + 24 градусов, на севере до + 14 + 20 градусов, на востоке до + 10 + 16 градусов, в центре + 15 + 21 градусов», - пишет синоптик. Диденко подчеркивает, что на этой неделе действительно будет много солнца, что не свойственно для второй половины октября.

Погода также порадует и жителей Киева – в понедельник в столице также немного потеплеет, выглянет солнце. 18 и 19 октября воздух в столице будет прогреваться до 20 градусов.
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