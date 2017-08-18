18 августа в Украине ожидается очень жаркая погода

18 августа, в пятницу, в Украине прекратятся осадки, и на всей территории установится очень жаркая погода. Как информирует replyua.net на данные Гидрометцентра, на западе грозовые дожди прекратятся, однако синоптики прогнозируют небольшую облачность. В дневные часы воздух будет прогреваться до 28-34 градусов.
В Карпатах ожидается прохладная погода – днем не выше 24 градусов. А ночью и вовсе столбик термометра может опуститься до 10 градусов. В центральных регионах сегодня очень жарко, местами до 35 градусов, синоптики прогнозируют небольшую облачность. На севере Украины в пятницу ожидается переменная облачность без осадков, воздух будет прогреваться до 30-34 градусов.
Сегодня в южных регионах Гидрометцентр обещает переменную облачность и местами до 35 градусов жары. На востоке ожидается небольшая облачность, в дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки в 34 градусов. В Киеве сегодня без осадков, небольшая облачность и до 33 градусов жары.