Жара не уходит: синоптики рассказали о погоде в Украине

17 августа, в четверг, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода, однако в некоторых областях сегодня ожидаются дожди. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в восточных регионах сегодня ожидается жаркая и малооблачная погода, местами воздух прогреется до 34 градусов.
А вот в южных областях сегодня переменная облачность и тоже жарко – 32-34 градуса. В западных областях в четверг ожидаются дожди с грозами, температура воздуха в дневные часы составит 26-30 градусов, самая жаркая погода установится в Ривненской области. В центральных областях синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, днем до 35 градусов жары.
В северных регионах в четверг будет немного прохладнее – не выше 30 градусов. По прогнозам Гидрометцентра, дождей на севере не будет. Напомним, что ранее синоптик Леонид Горбань дал прогноз на сентябрь. По его словам, первый месяц осень будет очень холодным и дождливым.