Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни

В начале сентября в Украине начнется настоящая осень – ожидаются сильные ливни, а также значительное понижение температуры. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, об этом рассказал Леонид Горбань, известный синоптик, который составляет прогнозы погоды по закономерности влияния планет Солнечной системы на климат Земли.
По его словам, начиная с 1 сентября, температура будет понижаться, и днем воздух прогреется максимум до 23 градусов. Такая погода продлится до 8-10 сентября. Затем начнутся мощные ливни, и до 14 сентября температура воздуха будет составлять не выше 18 градусов. «Такое похолодание продлится 3-4 дня. Потом температура снова немного поднимется. До 18 сентября температура будет держаться на уровне 20-21 градусов днем», - отметил синоптик.
По словам Горбаня, с 18 сентября и до конца месяца сохранится очень прохладная погода, не свойственная для этого времени года. Столбик термометра будет подниматься до отметки в 16-18 градусов. В период с 25 по 29 сентября, по прогнозам Горбаня, Украину опять накроет дождливый циклон.