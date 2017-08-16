Синоптики: 16 августа в Украину придут грозы и дожди

16 августа, в среду, во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в западных регионах сегодня будет господствовать грозовой циклон – дожди пройдут повсеместно, и в дневные часы температура воздуха составит 27-30 градусов.
Во всех южных областях синоптики также прогнозируют ливни, но там будет жарче - до 33 градусов. Местами осадки сегодня пройдут в центральных и северных областях, где столбик термометра будет подниматься до отметки 28-32 градуса. И только в восточных областях в среду сохранится солнечная и сухая погода. По прогнозам Гидрометцентра, 16 августа на востоке будет ясно, днем воздух прогреется до 33 градусов жары.
В столице Украины сегодня переменная облачность, без осадков, а вот в Киевской области местами будут лить дожди, также прогнозируются и грозы. В дневные часы температура составит от 29 до 31 градуса.