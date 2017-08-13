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Гидрометцентр предупредил о перемещении грозового циклона в начале недели

Гидрометцентр предупредил о перемещении грозового циклона в начале недели
В начале следующей недели грозовой циклон, который сегодня навис над западными областями Украины, начнет перемещаться в другие регионы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра, 14 августа, дождливый циклон переместится на юг страны, и температура воздуха в южных областях составит от 30 до 32 градусов.

Синоптики предупреждают о снижении температуры в северных и центральных регионах. Также прохладно завтра будет и на западе - не выше 25 градусов. А вот в восточных регионах сохранится жаркая погода – днем столбик термометра будет показывать около 35 градусов. 15 августа, во вторник, грозовые дожди синоптики прогнозируют в Донецкой, Харьковской и Луганской областях, на остальной территории Украины осадков не ожидается. На юге Украины возможно потепление до 33-35 градусов.

В центре Украины температура воздуха будет колебаться в пределах 30-32 градусов. На севере и западе температура воздуха будет колебаться в пределах от 24 до 26 градусов. Напомним, что сегодня дожди пройдут на западе Украины, где ожидается резкое похолодание.
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