Погода в выходные: в Украину движется новый атмосферный фронт

13 августа, в воскресенье, в некоторых украинских областях начнутся дожди, температура начнет резко понижаться. Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко проинформировала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, сегодня, в субботу, по всей стране пока будет сохраняться теплая и ясна погода. «18-24 градуса - такой будет температура воздуха в воскресенье на западе Украины. Туда придет атмосферный фронт. Карта прогностическая - как раз на воскресенье с дождями. Фронт 13 августа придет не один, а с грозами, ливнями и шквалами», - отмечает синоптик.
Также Диденко сообщила, что в остальных областях прогнозируется очень жаркая погода – от 30 до 35 градусов, однако в южных областях воздух может прогреваться и до 37 градусов в тени. Что касается погоды в столице, то Диденко отмечает, что и в субботу, и в воскресенье в Киеве будет ясно и жарко – от 30 до 34 градусов. Однако усилится загазованность воздуха из-за отсутствия ветра и осадков.