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Синоптик назвала регионы, где установится самая сильная жара

Синоптик назвала регионы, где установится самая сильная жара
11 августа, в пятницу, самые высокие температуры будут зафиксированы в западных и южных областях Украины. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко предупреждает на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в пятницу до 37 градусов жары воздух будет прогреваться в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Температура от 30 до 34 градусов сегодня прогнозируется на востоке, в центре и на севере Украины, причем небо во всех регионах будет практически безоблачным. Единственные области, где сохранится комфортная температура, не выше 29 градусов, - Харьковская и Сумская. «В Киеве сегодня - жара, солнце. Снижение температуры воздуха придет в столицу 14 августа», - отметила Наталья Диденко.

Ранее она сообщала, что экстремальная жара в Украине сохранится до конца текущей недели, и в воскресенье грозовой фронт должен достичь западных областей страны, где начнутся дожди, а температура снизится на несколько градусов. Напомним, что синоптики также предупредили о метеорологической дымке в Киеве в ближайшие дни.
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