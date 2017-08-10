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Снова возвращается до конца недели, - синоптик предупредила о жаре

Снова возвращается до конца недели, - синоптик предупредила о жаре
11 августа, в пятницу, в Украине будет очень жаркая, сухая и солнечная погода, которая продлится до конца недели. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«В Украине завтра везде +30 +35 градусов, в южной части, на востоке и в Днепропетровской области до +32 +37 градусов», - пишет Диденко. Синоптик отметила, что в соседней Польше гремят грозы и льют сильные дожди, однако этот циклон Украину никак не затронет, и ближайшие три дня сохранится только малооблачная погода, за исключением западных областей.

«В Киеве завтра солнце и +30 +32 градуса. Жара продлится и на выходных, но уже в воскресенье на западе Украины начнутся дожди и похолодание. На Маковея ослабление жары распространится», - подчеркнула Диденко. Напомним, что в ГСЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности, которая сохранится в одиннадцати украинских областях до 15 августа.
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