Синоптики предупредили о жаре и новой опасности

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о том, что в период с 10 по 14 августа в большинстве регионов Украины будет объявлена чрезвычайная пожарная опасность – 5 класса, информирует replyua.net.
Опасность возникновения лесных пожаров будет сохраняться сразу в одиннадцати регионах страны, однако самая большая вероятность возникновения очагов возгорания будет наблюдаться в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях. Напомним, что ранее синоптики предупредили о приходе в Украину еще одного антициклона – он опять принесет в страну аномальную жару. Сегодня воздух будет прогреваться до 25-30 градусов в большинстве областей, а на юге – до 35 градусов. Завтра, 11 августа, жара продолжит усиливаться.
Синоптики прогнозируют малооблачную погоду во всей Украине, в дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки 29-34 градуса. В южных областях будет еще жарче – местами до 37 градусов. В ближайшие дни Гидрометцентр прогнозирует сухую и солнечную погоду.