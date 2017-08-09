Синоптик: мощный антициклон движется в Украину

9 августа, в среду, небо над Украиной будет очень чистым, дожди прекратятся во всех регионах, и это произойдет по причине того, что в Украину придет антициклон Катя, движущийся с запада.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, антициклон подобрался уже совсем близко, и он сегодня отодвинет на восток грозовые тучи и дожди, во всех областях выглянет солнце, а воздух снова начнет накаляться. Диденко отмечает, что антициклон принесет в страну очередную порцию жары. «Поскольку это - антициклон, то и осадков сегодня не будет. Повсюду солнце, белые облака, сухой воздух. В Киеве солнечно тепло и еще прекрасно дышать, + 25 + 27 градусов», - написала синоптик.
По ее словам, во всех областях в дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки в 25-30 градусов, а вот в восточных и южных регионах будет еще жарче – около 35 градусов. Завтра, 10 августа, потеплеет еще на пару градусов.