Погода 9 августа: синоптики рассказали о повышении температуры

9 августа, в среду, дождливый циклон окончательно уйдет из Украины, и в некоторых регионах прогнозируется повышение температуры. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на юге страны завтра жара продолжится, а в остальных регионах будет еще очень комфортная температура, однако в четверг жара начнет усиливаться во всех областях.
На побережье морей ночная температура составит около 24 градусов, на остальной территории от 16 до 21 градуса. На севере и западе страны завтра днем столбик термометра поднимется до 26-31 градуса, в Карпатах будет не выше 26 градусов тепла. В южных регионах Украины днем воздух будет раскаляться до 35 градусов жары. В Киеве завтра до 28 градусов и без осадков.
10 августа, в четверг, жаркая погода лишь усилится. На юге синоптики прогнозируют до 36 градусов, на остальной территории от 28 до 33 градусов тепла. В столице Украине температура также будет повышаться, и в четверг днем составит около 32 градусов.