Синоптики предупредили о возвращении аномальной жары

Прохладная погода в большинстве областей Украины сохранится только во вторник и среду, а уже с четверга, 10 августа, в страну снова вернется аномальная жара.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня, 8 августа, грозовые дожди прогнозируются в центральных областях, а в западных регионах выглянет солнце, но температура пока не повысится – на западе синоптики обещают около 25 градусов. В южных и восточных областях сегодня ожидается переменная облачность, но жара не спадет, и местами воздух будет накаляться до 37 градусов. В центральных регионах сегодня сохранится комфортная температура – не выше 27 градусов. В среду, 9 августа, дожди в Украине полностью прекратятся, на юге будет до 37 градусов жары, в остальных регионах от 26 до 32 градусов.
А вот в четверг синоптики снова прогнозируют жару. И если жители южных регионов, где температура не опускалась, уже начинают привыкать к такой погоде, то жителям всех остальных областей придется снова ощутить зной – воздух будет прогреваться до 30-34 градусов.