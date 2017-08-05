Синоптик сообщила радостную новость для украинцев, измученных жарой

Уже в воскресенье, 6 августа, жаркий циклон начнет покидать Украину, и ему на смену придут грозовые дожди. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке.
По ее словам, первыми незначительную прохладу почувствуют западных областей, где завтра температура упадет до 30 градусов в дневное время. «Всего в воскресенье днем +29 - + 34, местами + 34 - + 37, на юге до +39 градусов. Завтра локальные дожди возможны на западе, севере и в центральных областях Украины, за исключением Полтавщины и Днепропетровщины», - отметила синоптик. Диденко также написала о том, что жителям столицы завтра предстоит пережить еще один очень жаркий и душный день, но уже 7 августа и до Киева доберется долгожданная прохлада.
Впрочем, синоптик уверяет, что прогнозы Гидрометцентра, который уверяет, что после 10 августа начнется похолодание, оказались неточными. По словам Диденко, после 10 числа, напротив, в Украину придет еще один удушливый циклон, и аномальная жара вернется.