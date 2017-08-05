Синоптики дали прогноз на следующую неделю: погода резко изменится

Уже завтра, 6 августа, в большинстве областей Украины погода резко изменится, и на смену аномальной жаре придет мощный грозовой фронт. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 7 августа температура в большинстве регионов снизится до 30 градусов, а после 10 августа похолодание будет более существенным.
В понедельник дожди и сильные грозы синоптики прогнозируют по всей Украине, за исключением Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. В северных и западных областях температура понизится до 27 градусов, однако на юге жара сохранится – там будет около 38 градусов в дневные часы. 8 августа, во вторник, в Украине ожидается аналогичная погода. В Луганской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будет переменная облачность, в остальных регионах пройдут дожди.
В южных областях по-прежнему будет очень жарко, до 36 градусов, а вот на севере и на западе ожидается еще более существенное похолодание – местами столбик термометра будет опускаться до 25 градусов в дневное время. На остальной территории во вторник будет от 27 до 30 градусов.