Синоптики изменили свой прогноз на 5 августа

5 августа, в субботу, в Украине сохранится аномально жаркая погода, однако в некоторых областях могут начаться дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в южных и восточных областях синоптики прогнозируют самую сильную жару – около 38 градусов в дневное время.
От жары сегодня отдохнут жители Волынской области, где температура снизится до вполне комфортных 30 градусов, а в западных областях синоптики обещают до 33 градусов. Такая же погода сегодня ожидается на севере и в центре Украины. В Черниговской и Сумской областях пройдут небольшие дожди, однако температура воздуха еще не снизится. В Сумах возможны грозы. Напомним, что ранее в Гидрометцентре спрогнозировали приход дождливого циклона в Украину 6 августа, в воскресенье. Синоптики обещают, что с приходом дождей температура начнет снижаться.
Снижение будет всего на несколько градусов, однако такая погода позволит отдохнуть от аномальной жары – ночи станут более прохладными. Кстати, в европейских странах еще жарче, чем в Украине. В эти дни жара выше 40 градусов стоит в Испании, Италии, Германии и Франции.