+39 – не предел, - синоптики заговорили о новых температурных рекордах в Украине

4 августа, в пятницу, в Украине могут быть побиты температурные рекорды, продержавшиеся несколько лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня ни в одной из областей осадков не ожидается – во всех регионах ожидается ясная или малооблачная погода, местами воздух будет прогреваться до 39 градусов.
Настоящее пекло ждет жителей и гостей Одесской области – в дневные часы воздух будет накаляться до предела, и в тени синоптики прогнозируют 39 градусов. Ночью в Одесской области также будет жарко, температура упадет до 25-28 градусов. В остальных южных областях сегодня будет до 38 градусов жары. На востоке в пятницу тоже аномальная жара, местами синоптики прогнозируют до 37 градусов, в центре Украины воздух прогреется до 34-37 градусов, на севере и западе – до 36 градусов.
Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко сообщила радостную новость для тех, кто уже устал от жары и солнца – 7 августа в некоторые регионы придут дожди, также ожидается похолодание на несколько градусов, и оно будет ощутимым.