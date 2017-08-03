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Как пережить аномальную жару в Украине: медики дали советы

Как пережить аномальную жару в Украине: медики дали советы
По прогнозам Гидрометцентра, аномальная жара в Украине продлится, как минимум, до 10 августа, и каждый день она будет только усиливаться. Как сообщает replyua.net, уже сегодня в некоторых областях ожидается до 38 градусов в дневные часы.

Постепенно будет расти и ночная температура, из-за чего даже по утрам будет очень жарко. Медики отмечают, что в такие дни лучше всего отправиться на море, однако, если такой возможности нет, необходимо тщательно следить за здоровьем. В группу риска попадают пожилые люди и маленькие дети, а также люди с высоким давлением, ожирением, сахарным диабетом. Врачи рекомендуют полностью отказаться от сладких напитков и алкоголя, ежедневно выпивать не меньше двух литров чистой воды. Выходить на улицу днем вообще не рекомендуется, но, если это необходимо, нужно надевать головной убор.

Тяжелая пища также лишь усиливает негативные последствия жары для организма. Поэтому в жаркие дни придется перейти на легкую диету – овощи, фрукты, отварное мясо, крупы. Ходить на пляж не только можно, но и нужно, однако принимать солнечные ванны предпочтительнее рано утром, до 10 часов, а также после 16 часов дня. Напомним, что сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет достигать 33-38 градусов.
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